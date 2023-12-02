Вранці 2 грудня у Дніпрі прогриміли вибухи

Сьогодні вранці, 2 грудня, у Дніпрі пролунали вибухи. В області було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомили місцеві Teлеграм-канали та Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили після того, як у Дніпрі пролунали вибухи.

Повітряні сили попереджають про загрозу застосування окупантами балістичного озброєння.

Після вибухів у Дніпрі повітряну тривогу оголосили також у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Полтавській, Кіровоградській та Херсонській областях.