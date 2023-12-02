У Кальміуському районі Маріуполя стався вибух — Андрющенко

У Маріуполі, у Кальміуському районі, об 11.20 стався вибух. Про це сьогодні повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Маріуполь. Вибух об 11-20 за київським часом. Епіцентр - Кальміуський район. Попередня (обережна) інформація від наших – на ММК ім. Ілліча трохи втомилася одна із баз окупантів», — написав він у Телеграм-каналі у суботу.

«Деталі пізніше. Але субота починає грати цікавими фарбами», — зазначив Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області партизани знищили кілька окупантів та пошкодили військову техніку.