«Планировал встретиться с Орбаном»: в СБУ объяснили причину отказа выезду Порошенко за границу 1 декабря

Пятый президент Украины, народный депутат от партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко планировал встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Эту встречу Россия планировала использовать в своих ИПСО против Украины. Об этом сообщила СБУ в субботу, 2 декабря.

В спецслужбе заявили, что вместе с разведкой получили информацию о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины.

«Главная цель агрессора — снизить поддержку иностранных партнеров и попытаться расколоть украинское общество изнутри. По замыслу спецслужб РФ, проведение широкомасштабной ИПСО должно привести к изменению настроений в странах-партнерах антироссийской коалиции и побуждать представителей украинского политикума к провозглашению нарративов относительно необходимости переговорного процесса на условиях замораживания войны», — говорится в заявлении.

Отмечено, что указанные заявления специальные службы РФ планировали активно поддержать через пророссийские политические силы иностранных стран. Также среди планов россиян – привлечение к ИПСО отдельных украинских политиков во время их посещения третьих стран.

«По полученным контрразведывательным данным, именно в этом контексте можно рассматривать информацию о запланированной встрече главы партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко с премьер-министром Виктором Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию, является «другом Путина» и призывает снять санкции с РФ», — сообщили в СБУ.

По данным спецслужбы, эту встречу (как и другие «рабочие встречи» отечественных политиков с представителями государств, транслирующих пророссийские нарративы) Россия планировала использовать в своих ИПСО против Украины.

Поэтому СБУ обратилась в Офис президента, Кабмин и Верховную Раду с предложением учесть информацию о планах врага во время организации и согласования заграничных командировок украинских делегаций.

«Поэтому руководство Верховной Рады не предоставило разрешение на заграничную командировку украинскому депутату, который должен стать инструментом в руках российских спецслужб», — подчеркнули в спецслужбе.

Ранее сообщалось, что 1 декабря пограничники не выпустили Порошенко в командировку в Польшу и США. Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что пограничники не выпустили политика за границу из-за того, что его командировка была отменена.