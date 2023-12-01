Петра Порошенко не выпустили из Украины с рабочим визитом в США

Пятый президент Украины Петр Порошенко записал видео на границе Украины, утверждая, что его не выпускают с целью совершить рабочую поездку в ряд стран-партнеров среди которых Польша и США.



Украинский политик и руководитель партии «Европейская солидарность» подчеркнул, что у него на руках есть распоряжение, подписанное председателем Верховной Рады Стефанчуком.

Подписанная командировка председателем Верховной Рады. Фото: Facebook

«Снова театр абсурда на границе. У меня подписана командировка председателем Верховной Рады, но пограничники меня не пропустили. Я далек от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе», — отметил Порошенко.



Политик отметил, что в Польше и США у него запланированы десятки встреч. По словам Порошенко, с поляками он должен был говорить о снятии блокады перевозчиков на границе, а с американцами — об обеспечении почти исчерпавшейся в этом году финансирования военной помощи



Причиной отказа пропуска политика стала отмена распоряжения для рабочей поездки. Лидер «Европейской солидарности» должен был посетить Форум Международного демократического союза, который пройдет с 4 по 6 декабря в столице США Вашингтоне.



Напомним, что львиная доля средств военной помощи, которые выделяют в Вашингтоне для Украины, расходуется на территории Соединенных Штатов.