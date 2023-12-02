«Планував зустрітися з Орбаном»: у СБУ пояснили причину відмови виїзду Порошенка за кордон 1 грудня

П'ятий президент України, народний депутат від партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко планував зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Цю зустріч Росія планувала використати у своїх ІПСО проти України. Про це повідомила СБУ у суботу, 2 грудня.

У спецслужбі заявили, що разом із розвідкою отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України.

«Головна мета агресора — знизити підтримку іноземних партнерів та спробувати розколоти українське суспільство зсередини. За задумом спецслужб РФ, проведення широкомасштабної ІПСО має призвести до зміни настроїв у країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукати представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу на умовах заморожування війни», — йдеться у заяві.

Наголошено, що зазначені заяви спеціальні служби РФ планували активно підтримати через проросійські політичні сили іноземних країн. Також серед планів росіян — залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їхнього відвідування третіх країн.

«За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію про заплановану зустріч голови партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є «другом Путіна» та закликає зняти санкції з РФ», — повідомили у СБУ.

За даними спецслужби, цю зустріч (як і інші «робочі зустрічі» вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи), Росія планувала використовувати у своїх ІПСО проти України.

Тому СБУ звернулася до Офісу президента, Кабміну та Верховної Ради з пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій.

«Тому керівництво Верховної Ради не надало дозволу на закордонне відрядження українському депутату, який має стати інструментом у руках російських спецслужб», — наголосили у спецслужбі.

Раніше повідомлялося , що 1 грудня прикордонники не випустили Порошенка у відрядження до Польщі та США. Спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що прикордонники не випустили політика за кордон через те, що його відрядження було скасовано.