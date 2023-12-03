На Донетчине открыли еще два мобильных отделения банков

Для жителей Донецкой области открыли еще 2 мобильных отделения банков. Всего в регионе функционируют более 90 банкоматов и более 30 платежных терминалов. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.



Отмечается, что на сегодняшний день в Донецкой области банковские услуги предоставляют в 33 отделениях Ощадбанка, в том числе в 2 мобильных – в городе Святогорск и поселке Богатырь Волновахского района.



В то же время в области действуют 16 отделений филиала сети системно-важных банков. Ее ввел Национальный банк Украины.



Такие учреждения могут предоставлять полный спектр банковских услуг даже при блэкауте. Эти отделения оборудованы генераторами, специальными каналами связи, пунктами обогрева и питьевой водой.



Напомним, в приложении Дія запустили услугу возврата средств для вкладчиков обанкротившихся банков.