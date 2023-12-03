На Донеччині відкрили ще два мобільні відділення банків

Для мешканців Донецької області відкрили ще 2 мобільні відділення банків. Загалом у регіоні функціонують понад 90 банкоматів та понад 30 платіжних терміналів. Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.



Зазначається, що на сьогоднішній день у Донецькій області банківські послуги надають у 33 відділеннях Ощадбанку, у тому числі у 2 мобільних – у місті Святогірську та селищі Богатир Волноваського району.



У той же час в області діють 16 відділень філії мережі системно-важливих банків. Її запровадив Національний банк України.



Такі установи можуть надавати повний спектр банківських послуг навіть за блекауту. Ці відділення обладнані генераторами, спеціальними каналами зв'язку, пунктами обігріву та питною водою.



Нагадаємо, у додатку Дія запустили послугу повернення коштів для вкладників збанкрутілих банків.