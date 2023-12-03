Расстрел двух пленных украинских военных: Барабаш заявил, что оккупантов ликвидировали

Российские захватчики, которые расстреляли пленных украинских военнослужащих, уже ликвидированы. Об этом в интервью рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.



По его словам, украинские военные сдались в плен из-за отсутствия боекомплекта.



«Насколько мне известно, чуть позже наши ребята «штурмовали» эти позиции, и все, кто там находился были ликвидированы», — отметил Барабаш.



Напомним 2 декабря в Сети появилось видео, как российские оккупанты расстреляли безоружных украинских защитников. Трагедия произошла в селе Степное Донецкой области.



В свою очередь украинские правозащитники начали расследование этого дела, а омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Красный Крест.