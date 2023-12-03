Розстріл двох полонених українських військових: Барабаш заявив, що окупантів ліквідували

Російських загарбників, які розстріляли полонених українських військовослужбовців, уже ліквідовано. Про це розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.



За його словами, українські військові здалися в полон через відсутність боєкомплекту.



«Наскільки мені відомо, трохи пізніше наші хлопці «штурмували» ці позиції, і всі, хто там знаходився, були ліквідовані», — зазначив Барабаш.



Нагадаємо, 2 грудня у Мережі з'явилося відео, як російські окупанти розстріляли беззбройних українських захисників. Трагедія сталася у селі Степове Донецької області.



Свою чергою українські правозахисники розпочали розслідування цієї справи, а омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста.