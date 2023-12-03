РФ ударила по селу под Херсоном: погиб местный житель

Российские оккупанты атаковали село в Херсонской области сегодня, 3 декабря. В результате удара погиб местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА.



«Россия обстреляла Садовое. Погиб мужчина», — говорится в сообщении.



Отмечается, что днем оккупанты ударили по поселку. Одно из попаданий пришлось по частному гаражу, где в это время находился 78-летний мужчина. От полученной взрывной травмы погиб на месте.



Напомним, российские оккупанты в ночь на 1 декабря обстреляли село в Херсонской области. В результате атаки погиб местный житель, также есть пострадавшая.