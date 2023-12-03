РФ вдарила по селу під Херсоном: загинув місцевий житель

Російські окупанти атакували село на Херсонщині сьогодні, 3 грудня. Внаслідок удару загинув місцевий житель. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.



«Росія обстріляла Садове. Загинув чоловік», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що вдень окупанти вдарили по селищу. Одне з влучань прийшлося по приватному гаражу, де в цей час знаходився 78-річний чоловік. Від одержаної вибухової травми загинув на місці.



Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 1 грудня обстріляли село на Херсонщині. Внаслідок атаки загинув місцевий житель, також є постраждала.