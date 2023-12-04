ССО ВСУ показали уничтожение группы оккупантов возле Авдеевки

На Авдеевском направлении ССО ВСУ продемонстрировали, как уничтожают противника, разбив группу оккупантов с помощью миномета и гранатомета МК19. Соответствующее видео опубликовал Генштаб ВСУ.



«Враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но ему препятствуют наши воины Операторы 8-го полка ССО ВСУ с помощью дронов обнаружили скопление живой силы противника и скорректировали огонь миномета и гранатомета МК19», — отметили в Генштабе.



В результате огневого поражения была уничтожена группа оккупантов. Однако на Авдеевской оси украинские защитники продолжают сдерживать противника, который пытается окружить город.



Украинские воины обороняют свои позиции, нанося врагу большие потери. Силы обороны Украины отразили 21 атаку противника в районах восточнее Новокалиново и Новобахмутовки, а также в окрестностях Степового, Авдеевки, Северного и Первомайского.



Напомним, российские оккупанты на протяжение суток обстреливали ряд населенных пунктов Донецкой области. В частности, ударили по Авдеевке, досталось Константиновке, Георгиевке и Торецкой громаде.



