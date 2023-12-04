ССО ЗСУ показали знищення групи окупантів біля Авдіївки

На Авдіївському напрямку ССО ЗСУ продемонстрували, як знищують противника, розбивши групу окупантів за допомогою міномета та гранатомета МК19. Відповідне відео опублікував Генштаб ЗСУ.



«Ворог не залишає спроб оточити Авдіївку, але йому перешкоджають наші воїни Оператори 8-го полку ССО ЗСУ за допомогою дронів виявили скупчення живої сили противника і скоригували вогонь міномета та гранатомета МК19», - зазначили в Генштабі.



Внаслідок вогневого ураження знищено групу окупантів. Однак на Авдіївській осі українські захисники продовжують стримувати противника, який намагається оточити місто.



Українські воїни обороняють свої позиції, завдаючи росіянам значних втрат. Сили оборони України відбили 21 атаку противника в районах схід від Новокалинове та Новобахмутівки, а також в околицях Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського.



Нагадаємо, російські окупанти протягом доби обстрілювали низку населених пунктів Донецької області. Зокрема, вдарили по Авдіївці, дісталося Костянтинівці, Георгіївці та Торецькій громаді.



