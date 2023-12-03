Армия РФ массировано обстреляла Авдеевку, в Торецкой громаде повреждены дома: Мороз рассказал подробности

Российские оккупанты на протяжение суток обстреливали ряд населенных пунктов Донецкой области. В частности, ударили по Авдеевке, досталось Константиновке, Георгиевке и Торецкой громаде. Об этом сообщил и.о главы Донецкой ОВА Игорь Мороз.



«На Донецком направлении в Очеретинской громаде поврежден дом в селе Соловьево, обстреляно село Бердычи. В Марьинской громаде под огнем Красногоровка, Константиновка и Георгиевка. Утром произошел массированный артобстрел Авдеевки. Новоэкономическое Гродовской громады претерпело 5 ракетных ударов», — отметил он.



По словам Мороза, ситуация в регионе следующая:



На Горловском направлении россияне сбросили управляемую авиабомбу на Щербиновку Торецкой громады - повредили 8 домов. В Часовоярской громаде повреждены 3 частных дома и промышленное здание.



На Лисичанском направлении обстреляны Северск и Торское Лиманской громады — без разрушений.



Напомним, на Волновахском направлении поврежден дом в Богоявленке Угледарской громады 1 декабря.