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В «ЛНР» задержали местного жителя за «шпионаж» в пользу Украины

04 декабря 2023, 09:59

В «ЛНР» задержали местного жителя за «шпионаж» в пользу Украины

Управление ФСБ по «ЛНР» возбудило уголовное дело против местного жителя за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, информирует информационное агентство «ЛНР».

По информации ИА «ЛНР», было установлено, что житель региона собирал для ВСУ сведения о местах дислокации российских военнослужащих и техники и использовал для этого предоставленные противником технические средства.

«Следователи» местных «органов безопасности» возбудили уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России «Шпионаж».

Напомним, на временно оккупированных территориях Луганской области дефицит медиков, поэтому россияне заставляют студентов работать в военных госпиталях. 

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