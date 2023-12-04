У «ЛНР» затримали місцевого мешканця за «шпигунство» на користь України

Управління ФСБ по ЛНР порушило кримінальну справу проти місцевого жителя за шпигунство на користь України. Про це повідомила пресслужба відомства, інформує інформаційне агентство «ЛНР».



За інформацією ІА «ЛНР», було встановлено, що мешканець регіону збирав для ЗСУ відомості про місця дислокації російських військовослужбовців та техніки та використав для цього надані противником технічні засоби.



«Слідчі» місцевих «органів безпеки» порушили кримінальну справу за статтею 276 Кримінального кодексу Росії «Шпигунство».



Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганської області дефіцит медиків, тож росіяни змушують студентів працювати у військових шпиталях.