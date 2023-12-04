За прошедшие сутки армия РФ нанесла 17 ударов по мирному населению Донбасса

Обстрелы Донецкой области оккупантами. Фото: Нацполиция

За прошедшие сутки армия РФ нанесла 17 ударов по мирному населению Донецкой области, применив авиацию, ЗРК «С-300», РСЗО «Град», танки и артиллерию. Об этом говорится в отчете Национальной полиции Украины.



Согласно отчету, обстрелам подверглись семь населенных пунктов: Авдеевка, Торецк, поселок Нью-Йорк, села Бердычи, Константиновка, Новоэкономическое, Соловьево.

Обстрелы Донецкой области оккупантами. Фото: Нацполиция

В результате обстрелов повреждены восемь гражданских объектов — пять жилых домов, школа, детсад, завод. По Авдеевке оккупанты били из всех видов оружия.

Обстрелы Донецкой области оккупантами. Фото: Нацполиция

В результате обстрелов также был ранен местный житель. Из артиллерии россияне ударили по селу Константиновка, убили женщину и еще одну ранили.

Обстрелы Донецкой области оккупантами. Фото: Нацполиция

Поврежден частный дом. Еще один человек получил ранения в Торецке. Три ракеты С-300 российские войска направили на Новоэкономическое. Разрушения получили три частных дома, учебные заведения.



Напомним за прошедшие сутки, 3 декабря, российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области, убив одного и ранив еще троих жителей.