Россияне обстреляли Донецкую область: один человек убит еще трое получили ранения

За прошедшие сутки, 3 декабря, российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области, убив одного и ранив еще троих жителей. Об этом рассказал и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз.



Из-за российских обстрелов погиб житель села Константиновка. Еще по одному человеку было ранено в Авдеевке и Торецке. Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1785 человек, еще 4360 гражданских получили ранения.



Ранее в Торецкой громаде Донецкой области был ранен один человек, повреждены 14 домов: восемь в Северном и шесть в Торецке.