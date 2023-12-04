Минулої доби армія РФ завдала 17 ударів по мирному населенню Донбасу

Обстріл Донецької області окупантами. Фото: Нацполіція

Минулої доби армія РФ завдала 17 ударів по мирному населенню Донецької області, застосувавши авіацію, ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», танки та артилерію. Про це йдеться у звіті Національної поліції України.



Згідно зі звітом, під обстріл потрапили сім населених пунктів: Авдіївка, Торецьк, селище Нью-Йорк, села Бердичі, Костянтинівка, Новоекономічне, Соловйове.

Обстріл Донецької області окупантами. Фото: Нацполіція

Внаслідок обстрілу пошкоджено вісім цивільних об'єктів — п'ять житлових будинків, школу, дитсадок, завод. По Авдіївці окупанти били з усіх видів зброї.

Обстріл Донецької області окупантами. Фото: Нацполіція

Внаслідок обстрілу також було поранено місцевого жителя. З артилерії росіяни вдарили по селу Костянтинівка, вбили жінку та ще одну поранили.

Обстріл Донецької області окупантами. Фото: Нацполіція

Пошкоджено також приватний будинок. Ще одна людина отримала поранення у Торецьку. Три ракети С-300 російські війська направили по Новоекономічному. Руйнування отримали три приватні будинки, навчальні заклади.



Нагадаємо, минулої доби, 3 грудня, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів на Донеччині, вбивши одного і поранивши ще трьох жителів.