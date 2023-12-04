Армия РФ атаковала детсад в Шуменском микрорайоне Херсона

Российская оккупационная армия атаковала детский сад в Шуменском микрорайоне Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
«В результате обстрела, произошедшего около 11:00, в здании повреждены стены, а также выбило окна. Предварительно пострадал один человек. Информация уточняется», — отметил Прокудин.
Результат обстрела детского сада в Шуменском микрорайоне Херсона. Фото: Telegram
Результат обстрела детского сада в Шуменском микрорайоне Херсона. Фото: Telegram
Результат обстрела детского сада в Шуменском микрорайоне Херсона. Фото: Telegram
Напомним, российские оккупанты в ночь на 1 декабря обстреляли село в Херсонской области. В результате атаки погиб местный житель, также есть пострадавшая.