Армія РФ атакувала дитсадок у Шуменському мікрорайоні Херсона

Результат обстрілу дитячого садка у Шуменському мікрорайоні Херсона. Фото: Telegram

Російська окупаційна армія атакувала дитячий садок у Шуменському мікрорайоні Херсона. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Внаслідок обстрілу, що стався близько 11:00, у будівлі пошкоджено стіни, а також повибивало вікна. Попередньо, постраждала одна людина. Інформація уточнюється.», - зазначив Прокудін.

Результат обстрілу дитячого садка у Шуменському мікрорайоні Херсона. Фото: Telegram

Результат обстрілу дитячого садка у Шуменському мікрорайоні Херсона. Фото: Telegram

Результат обстрілу дитячого садка у Шуменському мікрорайоні Херсона. Фото: Telegram

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 1 грудня обстріляли село на Херсонщині. Внаслідок атаки загинув місцевий житель, також є постраждала.