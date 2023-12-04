Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Среди российского руководства, вероятно, низкий уровень понимания общих потерь — разведка Британии

04 декабря 2023, 12:15

Среди российского руководства, вероятно, низкий уровень понимания общих потерь — разведка Британии

В период с 24 февраля 2022 года по ноябрь 2023 года официальные силы Минобороны России, вероятно, потеряли от 180 000 до 240 000 военнослужащих ранеными и около 50 000 убитыми. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании за 4 декабря.

«Наемники группы Вагнера, вероятно, потеряли около 40 000 раненых и 20 000 убитых. Таким образом, в целом российская сторона, вероятно, потеряла около 220 000–280 000 раненых и около 70 000 убитыми», — отмечается в разведке украинских партнеров.

Таким образом, общие потери российских комбатантов оцениваются в диапазоне от 290 000 до 350 000 человек. Медиана оценочного диапазона составляет 320 000 общих потерь российских комбатантов.

По мнению представителей минобороны Британии, даже среди российских чиновников, вероятно, существует низкий уровень понимания общих цифр потерь из-за давно устоявшейся культуры нечестной отчетности в вооруженных силах.

Ранее сообщалось, что власти РФ, вероятно, пытаются сдержать публичное несогласие родственников российских военных, в частности путем подкупа.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Россия
Прочее
Потери российских войск

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:33
В Алчевске произошел взрыв в районе металлургического комбината. Есть пострадавшие
08:39
Луганск атаковали беспилотники — аналоги «Шахедов». Загорелась нефтебаза
23:32
Донецк, Луганск и не только: Главные события 3 декабря
15:34
Депортация под видом эвакуации: оккупанты вывезли еще сто украинцев из захваченных территорий
14:40
В оккупированном Донецке при сбросе боеприпаса с БПЛА пострадали два человека
11:56
«ДНР»: в оккупированном Донецке произошел обстрел, есть пострадавшие
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 2 декабря
18:35
В Мариуполе устроили митинг жители, которые остались без дома
14:50
Для предотвращения протестов Кремль подкупает родственников мобилизованных — разведка Британии
13:42
В Кальмиусском районе Мариуполя произошел взрыв — Андрющенко
12:50
В Мелитополе подпольщики уничтожили группу захватчиков — ГУР
09:20
Российские дезертиры рассказали об огромных потерях войск РФ в Украине — The Washington Post
08:35
Украинская ПВО уничтожила более 10 воздушных целей ночью 2 декабря
08:01
Бойцы ВСУ оттеснили россиян возле Авдеевки и Бахмута — ISW
19:26
«ДНР»: в оккупированном Донецка погибла женщина, получившая вчера ранения
08:45
Путин опасается, что провалы в войне повлияют на выборы в России — ISW
23:08
Донецк, Луганск и не только: Главные события 30 ноября
16:40
Пограничники Краматорского отряда обнаружили российский тайник с оружием
12:09
Зеленский считает, что вернуть Донбасс сложнее, чем Крым
11:57
В НАТО сделали прогноз относительно перспектив ВСУ на фронте
все новости
16:33
В Алчевске произошел взрыв в районе металлургического комбината. Есть пострадавшие
16:15
Фура протаранила колонну Росгвардии в Воронежской области
15:50
И.о. начальника Донецкой ОГА встретился с представителями ООН в Украине
14:45
В Сватовском районе СБУ уничтожила склад боеприпасов и бронированную технику оккупантов
14:30
Оккупанты вновь обстреляли Херсонскую область: один человек убит, трое ранены
13:59
В Херсонской области замкомандира ВС РФ застрелил своего командира
13:35
В декабре ВСУ получат в несколько раз больше беспилотников, чем в прошлом месяце — заместитель министра обороны
12:59
Президент Болгарии ветировал поставку БТРов для ВСУ
12:15
Среди российского руководства, вероятно, низкий уровень понимания общих потерь — разведка Британии
11:55
Армия РФ атаковала детсад в Шуменском микрорайоне Херсона
11:40
ДТЭК в 2025 году хочет завершить строительство крупнейшей ВЭС в Восточной Европе
11:25
Удар по дому в Новогродовке: Из-под завалов достали тело девочки
10:50
За прошедшие сутки армия РФ нанесла 17 ударов по мирному населению Донбасса
10:25
СБУ задержала корректировщика ракетного удара по Университету Шевченко
09:59
В «ЛНР» задержали местного жителя за «шпионаж» в пользу Украины
09:30
Американские компании не могут производить оружие достаточно быстро — Politico
08:59
ССО ВСУ показали уничтожение группы оккупантов возле Авдеевки
08:39
Луганск атаковали беспилотники — аналоги «Шахедов». Загорелась нефтебаза
08:35
Система ПВО Украины сегодня работала в девяти областях: уничтожены 18 ударных БпЛА
08:15
Россияне обстреляли Донецкую область: один человек убит еще трое получили ранения
все новости
ВИДЕО
Атака БПЛА на нефтебазу в Луганске. Фото: кадр из видео Луганск атаковали беспилотники — аналоги «Шахедов». Загорелась нефтебаза
04 декабря, 08:39
Митинг в Мариуполе. Кадр с видео В Мариуполе устроили митинг жители, которые остались без дома
02 декабря, 18:35
Авдеевка. Фото: Костянтин и Влада Либерови «Разрушена, но несокрушима»: в Авдеевке остается более 1000 человек
01 декабря, 19:17
Донос на себя — или уголовное дело: Новые правила в России для несогласных ► Донос на себя — или уголовное дело: Новые правила в России для несогласных ►
30 ноября, 23:28
Наслідки удару по Торецьку. Кадр із відео Авиаудар по Торецку: есть погибший и раненые
30 ноября, 21:12
Оккупанты ударили по Новогродовке. Фото: Новости Донбасса Ракетный удар по Новогродовке: количество погибших возросло
30 ноября, 16:52
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама