В период с 24 февраля 2022 года по ноябрь 2023 года официальные силы Минобороны России, вероятно, потеряли от 180 000 до 240 000 военнослужащих ранеными и около 50 000 убитыми. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании за 4 декабря.



«Наемники группы Вагнера, вероятно, потеряли около 40 000 раненых и 20 000 убитых. Таким образом, в целом российская сторона, вероятно, потеряла около 220 000–280 000 раненых и около 70 000 убитыми», — отмечается в разведке украинских партнеров.



Таким образом, общие потери российских комбатантов оцениваются в диапазоне от 290 000 до 350 000 человек. Медиана оценочного диапазона составляет 320 000 общих потерь российских комбатантов.



По мнению представителей минобороны Британии, даже среди российских чиновников, вероятно, существует низкий уровень понимания общих цифр потерь из-за давно устоявшейся культуры нечестной отчетности в вооруженных силах.



Ранее сообщалось, что власти РФ, вероятно, пытаются сдержать публичное несогласие родственников российских военных, в частности путем подкупа.