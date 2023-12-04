Серед російського керівництва, мабуть, низький рівень розуміння загальних втрат — розвідка Британії

У період з 24 лютого 2022 року по листопад 2023 року офіційні сили Міноборони Росії, ймовірно, втратили від 180 000 до 240 000 військовослужбовців пораненими та близько 50 000 убитими. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії за 4 грудня.



«Найманці групи Вагнера, ймовірно, втратили близько 40 000 поранених та 20 000 убитих. Таким чином, загалом російська сторона, ймовірно, втратила близько 220 000–280 000 поранених та близько 70 000 убитими», — наголошується у розвідці українських партнерів.



Таким чином, загальні втрати російських комбатантів оцінюються в діапазоні від 290 000 до 350 000 осіб. Медіана оцінювального діапазону становить 320 000 загальних втрат російських комбатантів.



На думку представників міноборони Британії, навіть серед російських чиновників, ймовірно, існує низький рівень розуміння загальних цифр втрат через культуру нечесної звітності в збройних силах.



Раніше повідомлялося, що влада РФ, ймовірно, намагається стримати публічну незгоду родичів російських військових, зокрема шляхом підкупу.