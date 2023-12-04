Президент Болгарии ветировал поставку БТРов для ВСУ

Президент Болгарии Румен Радев ветировал принятый парламентом законопроект о ратификации соглашения с Украиной о поставках Украине бронетранспортеров, пишет болгарское издание «Нова».



Лидер Болгарии мотивировал свое решение тем, что «депутаты не были в достаточной степени ознакомлены с конкретными условиями передачи».



Радев считает, что депутаты не имели возможности объективно оценить, является ли предоставленная техника устаревшей и необходимой.



Напомним, что министр обороны Болгарии Тодор Тагарев ранее заявил о передаче Украине около сотни единиц бронированной техники в конце сентября — начале октября.



