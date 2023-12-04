Президент Болгарії ветував постачання БТРів для ЗСУ

Президент Болгарії Румен Радев ветував ухвалений парламентом законопроєкт про ратифікацію угоди з Україною про постачання Україні бронетранспортерів, пише болгарське видання «Нова».



Лідер Болгарії мотивував своє рішення тим, що «депутати не були достатньо ознайомлені з конкретними умовами передачі».



Радев вважає, що депутати не мали можливості об'єктивно оцінити, чи є надана техніка застарілою та необхідною.



Нагадаємо, що міністр оборони Болгарії Тодор Тагарьов раніше заявив про передачу Україні близько сотні одиниць броньованої техніки наприкінці вересня — на початку жовтня.



