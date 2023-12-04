В декабре ВСУ получат в несколько раз больше беспилотников, чем в прошлом месяце — заместитель министра обороны

Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Фото: МОУ

Заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сообщил, что в декабре ВСУ получат в несколько раз больше беспилотников, чем в прошлом месяце. Заявление Гаврилюка опубликовало МОУ.



Министерство обороны Украины направит дополнительный ресурс на закупку БПЛА, особенно тактического уровня.



«Надеюсь, картина на поле боя изменится. Важно добавить, что необходимо масштабировать не только производство БПЛА, но и производство РЭБ. Мы все больше стимулируем активизацию внутренних производств этой техники. Сейчас для этого прилагается максимум усилий и возможных финансовых ресурсов», – сообщил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.



В настоящее время в Вооруженных Силах Украины эксплуатируется около 70 модификаций беспилотных летательных аппаратов и более 20 различных типов боеприпасов для БПЛА.



Недавно допущено к эксплуатации шесть новых образцов РЭБ, в том числе и так называемые окопные.



«В ближайшее время также планируется тестирование ряда тактических средств радиоэлектронной борьбы с БПЛА и средств обнаружения БПЛА», – добавил генерал-лейтенант.



Ранее стало известно, что Министерство обороны совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности на следующий год увеличат в несколько раз производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники.