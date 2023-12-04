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У грудні ЗСУ отримають у кілька разів більше безпілотників, ніж минулого місяця – заступник міністра оборони

04 грудня 2023, 13:35

У грудні ЗСУ отримають у кілька разів більше безпілотників, ніж минулого місяця – заступник міністра оборони

Заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Фото: МОУ Заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Фото: МОУ

Заступник Міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що у грудні ЗСУ отримають у кілька разів більше безпілотників, ніж минулого місяця. Заява Гаврилюка опублікувала МОУ.

Міністерство оборони України надішле додатковий ресурс на закупівлю БПЛА, особливо тактичного рівня.

«Сподіваюся, картина на полі бою зміниться. Важливо додати, що необхідно масштабувати як виробництво БПЛА, так і виробництво РЕБ. Ми дедалі більше стимулюємо активізацію внутрішніх виробництв цієї техніки. Наразі для цього докладається максимум зусиль та можливих фінансових ресурсів», – повідомив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

Наразі у Збройних Силах України експлуатується близько 70 модифікацій безпілотних літальних апаратів та понад 20 різних типів боєприпасів для БПЛА.

Нещодавно допущено до експлуатації шість нових зразків РЕБ, у тому числі так звані окопні.

«Найближчим часом також планується тестування низки тактичних засобів радіоелектронної боротьби з БПЛА та засобів виявлення БПЛА», – додав генерал-лейтенант.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості наступного року збільшить у кілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки.

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Іван Гаврилюк
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Україна
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БПЛА РЕБ

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