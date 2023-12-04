Оккупанты вновь обстреляли Херсонскую область: один человек убит, трое ранены

Российские войска продолжают обстрел мирных жителей в Херсонской области, нанося удары по селам, которые расположены вокруг Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«В Антоновке оккупанты обстреляли жилые дома. Травмы, несовместимые с жизнью, получил местный житель 1959 года рождения», — отметил глава Херсонской ОВА.



Он также добавил, что в селе Инженерное под обстрел попали мужчины, ремонтировавшие провода на улице. У двоих пострадавших, 61 и 51 год, диагностировали взрывную травму и контузию. Им была оказана медицинская помощь на месте.



Кроме того, в больницу с ранением живота средней степени тяжести доставили 46-летнего мужчину. Ранее российская оккупационная армия атаковала детский сад в Шуменском микрорайоне Херсона.