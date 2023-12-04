Окупанти знову обстріляли Херсонську область: одна людина вбита, троє поранені

Російські війська продовжують обстріл мирних жителів у Херсонській області, завдаючи ударів по селах, які розташовані навколо Херсона. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«В Антонівці окупанти обстріляли житлові будинки. Травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель 1959 року народження», – зазначив голова Херсонської ОВА.



Він також додав, що в селі Інженерне під обстріл потрапили чоловіки, які ремонтували дроти на вулиці. У двох постраждалих, 61 та 51 рік, діагностували вибухову травму та контузію. Їм було надано медичну допомогу на місці.



Крім того, до лікарні із пораненням живота середнього ступеня тяжкості доправили 46-річного чоловіка. Раніше російська окупаційна армія атакувала дитячий садок у Шуменському мікрорайоні Херсона.