Мобилизованных из Якутии перебросили в оккупированный Крым — АТЕШ

В оккупированный Крым перебросили мобилизованных из Якутии. Фото: АТЕШ

Россия перебрасывает мобилизованных из Якутии в город Джанкой во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщило партизанское движение АТЕШ.

«Агентами АТЕШ во время разведки обнаружено перебрасывание личного состава мобилизованных из Якутии в Джанкой», — говорится в сообщении.

Партизаны отмечают, что российские военнослужащие неопрятно одеты, нецензурно высказываются, грубят прохожим, оставляют после себя груды мусора на улице.

После сборов мобилизованных забрала Росгвадия.

Ранее сообщалось, что партизаны обнаружили под Мангушем базу РФ со складом горючего и РСЗО.