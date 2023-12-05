Мобілізованих із Якутії перекинули до окупованого Криму — АТЕШ

В окупований Крим перекинули мобілізованих із Якутії. Фото: АТЕШ

Росія перекидає мобілізованих із Якутії до міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ.

«Агентами АТЕШ під час розвідки виявлено перекидання особового складу мобілізованих з Якутії до Джанкой», — йдеться у повідомленні.

Партизани зазначають, що російські військовослужбовці неохайно одягнені, нецензурно висловлюються, грубять перехожим, залишають по собі купи сміття на вулиці.

Після зборів мобілізованих забрала Росгвадія.

Раніше повідомлялося, що партизани виявили під Мангушем базу РФ зі складом пального та РСЗВ.