Россия контролирует большую часть Марьинки, но она полностью разрушена — разведка Британии

Марьинка в декабре 2023 года. Фото: соцсети

За последние недели российские войска постепенно продвигались через руины Марьинки, города в Донецкой области и сейчас Россия, вероятно, контролирует большую часть застроенной территории. Об этом информирует разведка Британии.



«Однако украинские силы по-прежнему контролируют участки территории на западной окраине города. Довоенная численность населения составляла 9000 человек, но сейчас город полностью разрушен: кадры, снятые с дрона, показывают, что подавляющее большинство зданий превращено в руины», — отмечают в разведке.



Возобновление операций РФ против Марьинки является частью осеннего наступления России, приоритетом которого является расширение контроля России над оставшимися частями Донецкой области — что, весьма вероятно, по-прежнему является одной из основных военных целей Кремля.



Напомним, в период с 24 февраля 2022 года по ноябрь 2023 года официальные силы Минобороны России, вероятно, потеряли от 180 000 до 240 000 военнослужащих ранеными и около 50 000 убитыми.