Росія контролює більшу частину Мар'їнки, але її повністю зруйновано — розвідка Британії

Мар'їнка у грудні 2023 року. Фото: соцмережі

За останні тижні російські війська поступово просувалися через руїни Мар'їнки, міста на Донеччині й зараз Росія, ймовірно, контролює більшу частину забудованої території. Про це повідомляє розвідка Британії.



«Проте українські сили, як і раніше, контролюють ділянки території на західних околицях міста. Довоєнна чисельність населення становила 9000 осіб, але зараз місто повністю зруйноване: кадри, зняті з дрона, показують, що переважна більшість будівель перетворена на руїни», — зазначають у розвідці.



Відновлення операцій РФ проти Мар'їнки є частиною осіннього наступу Росії, пріоритетом якого є розширення контролю Росії над частинами Донецької області. Це залишається, ймовірно, однією з основних військових цілей Кремля.



Нагадаємо, у період з 24 лютого 2022 року по листопад 2023 року офіційні сили Міноборони Росії, ймовірно, втратили від 180 000 до 240 000 військовослужбовців пораненими та близько 50 000 убитими.