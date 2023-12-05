Купянское направление: ССО скорректировали огонь HIMARS по станции РЭБ «Синица»

Операторы 3-го отдельного полка ССО в ходе специальной разведки на Купянском направлении обнаружили вражескую станцию РЭБ Р-934Б «Синица», после чего уничтожили ее. Об этом сообщило командование Сил специальных операций ВС Украины.



Экипаж БПАК скорректировал и навел по цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате огневого поражения станция РЭБ была уничтожена.



Ранее на Купянском направлении украинские военнослужащие Сил специальных операций ликвидировали самоходную артиллерийскую установку 2С5 «Гиацинт-С» российских оккупантов.