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Куп'янський напрямок: ССО скоригували вогонь HIMARS по станції РЕБ «Синиця»

05 грудня 2023, 14:20

Куп'янський напрямок: ССО скоригували вогонь HIMARS по станції РЕБ «Синиця»

Оператори 3-го окремого полку ССО під час спеціальної розвідки на Куп'янському напрямку виявили ворожу станцію РЕБ Р-934Б «Синиця», після чого її знищили. Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Екіпаж БПАК скоригував та навів по цілі вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони. Внаслідок вогневого ураження станцію РЕБ було знищено.

Раніше на Куп'янському напрямку українські військовослужбовці сил спеціальних операцій ліквідували самохідну артилерійську установку 2С5 «Гіацинт-С» російських окупантів.

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HIMARS РЕБ Р-934Б «Синиця»

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