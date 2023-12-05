В Новогродовке под обломками разрушенного обстрелом дома найдены фрагменты тел, которые невозможно идентифицировать без экспертизы. Фото: Новогродовская ГВА

В Новогродовке под завалами дома, в который 30 ноября прилетела российская ракета, найдены фрагменты тел, которые невозможно идентифицировать. В дальнейшем будет проводиться ДНК-экспертиза.



Об этом сегодня, 5 декабря, сообщил начальник городской военной администрации Новогродовки Александр Шевченко.



Напомним, ранее спасатели вытащили тела трех погибших человек, среди которых 8-летняя девочка. Продолжались поиски тел родителей ребенка.



Войска РФ в ночь на 30 ноября обстреляли Покровский район ракетами системы С-300. Под атаку попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В Новогродовке ракета попала в трехэтажный жилой дом, частично разрушив его. Под завалами оказались люди.

В Новогродовке был объявлен траур по погибшим в результате атаки. Он продлится с понедельника, 4 декабря, до среды, 6 декабря.