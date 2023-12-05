Під завалами будинку в Новогродівці знайдено фрагменти тіл — їх відправлять на експертизу

У Новогродівці під завалами будинку, в який 30 листопада поцілила російська ракета, знайдено фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати. Надалі проводитиметься ДНК-експертиза.
Про це сьогодні, 5 грудня, повідомив начальник міської військової адміністрації Новогродівки Олександр Шевченко.
Нагадаємо, раніше рятувальники витягли тіла трьох загиблих людей, серед яких 8-річна дівчинка. Продовжувалися пошуки тіл батьків дитини.
Війська РФ у ніч на 30 листопада обстріляли Покровський район Донецької області ракетами системи С-300. Під атаку потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. У Новогродівці ракета влучила у триповерховий житловий будинок, частково зруйнувавши його. Під завалами опинилися люди.
У Новогродівці було оголошено жалобу за загиблими внаслідок атаки. Він триватиме з понеділка, 4 грудня, до середи, 6 грудня.