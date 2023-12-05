В Раде хотят обязать украинцев носить с собой военный билет

В Верховной раде Украины планируют на законодательном уровне обязать украинцев носить с собой военный билет. Об этом во время брифинга сообщил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, военнообязанные во время военного положения должны иметь с собой и документ, подтверждающий личность, и документ, удостоверяющий пребывание на военном учете чтобы избежать вопросов связанных с тем, является ли гражданин военнообязанным, может получить повестку, или не может получить повестку, предусматривается.

Однако, как отмечают юристы, на данный момент, это не закреплено на уровне закона.