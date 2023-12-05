У Раді хочуть зобов'язати українців носити з собою військовий квиток

У Верховній раді України планують на законодавчому рівні зобов'язати українців носити військовий квиток. Про це під час брифінгу повідомив член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, військовозобов'язані під час військового стану повинні мати з собою і документ, що підтверджує особу, та документ, що засвідчує перебування на військовому обліку, щоб уникнути питань пов'язаних з тим, чи є громадянин військовозобов'язаним, може отримати повістку, або не може отримати повістку, передбачається .

Проте, як зазначають юристи, на даний момент це не закріплено на рівні закону.