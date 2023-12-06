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В оккупированном Бердянске произошел взрыв

Обновлено
06 декабря 2023, 09:54

В оккупированном Бердянске произошел взрыв

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области утром 6 декабря прогремел взрыв. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

«В 5:15 в городе раздался громкий взрыв, который слышали несколько микрорайонов», — отметил он.

По словам Федорова, после этого россияне перекрыли движение у Вечного огня.

«Не пропускают даже пешеходов», — сообщил городской голова Мелитополя.

В оккупационной администрации Бердянска сообщили, что дорога перекрыта «в связи с проведением следственно-оперативных мероприятий».

«Правоохранительные органы оцепили участок дороги Западного проспекта от больничного комплекса до Мелитопольского шоссе», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области партизаны уничтожили несколько оккупантов и повредили военную технику.

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