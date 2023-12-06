В окупованому Бердянську стався вибух

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вранці 6 грудня пролунав вибух. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.



«О 5:15 у місті пролунав гучний вибух, який чули кілька мікрорайонів», — зазначив він.



За словами Федорова, після цього росіяни перекрили рух біля Вічного вогню.



«Не пропускають навіть пішоходів», — повідомив міський голова Мелітополя.



В окупаційній адміністрації Бердянська повідомили, що дорогу перекрито «у зв’язку із проведенням слідчо-оперативних заходів».



«Правоохоронні органи оцепили ділянку дороги Західного проспекту від лікарняного комплексу до Мелітопольського шосе», — зазначається в повідомленні.



Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області партизани знищили кілька окупантів та пошкодили військову техніку.