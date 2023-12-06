Неспособность поддержать Украину противоречит интересам США — Байден

Президент США Джо Байден назвал «безумием» возможность прекращения военной помощи Украине. Об этом написала The New York Times.

Лидер США считает, что перспектива прекращения военной помощи Украине «просто неправильна».

«Неспособность поддержать Украину — это просто безумие. Это противоречит интересам США», — сказал Байден.

Он отметил, что США продолжат оказывать помощь Украине.

«Мы это сделаем», — подытожил американский лидер.

Следует отметить, что во вторник, 5 декабря, демократическое большинство в Сенате Соединенных Штатов представило пакет мер по национальной безопасности на сумму около 111 млрд долларов.

Документ предусматривает предоставление финансовой помощи Украине и Израилю, а также комплекс мер по защите южной границы с Мексикой. Однако, данный вопрос вызвал оживленные споры между демократами и республиканцами.

Пока украинские чиновники призывают Конгресс США поддержать Украину и утвердить пакет новой помощи.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отменил онлайн-брифинг для американских сенаторов, во время которого должен был рассказать о ситуации на фронте и нуждах Киева в оружии.