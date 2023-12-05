Зеленский в последний момент отменил запланированный брифинг перед сенаторами США

Владимир Зеленский отменил онлайн-брифинг для американских сенаторов, во время которого должен был рассказать о ситуации на фронте и нуждах Киева в оружии.

Об этом заявил во вторник, 5 декабря лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер, сообщает "Европейская правда".

В частности, лидер демократов в верхней палате парламента США отметил необходимость поддерживать Украину, поскольку «это поворотный момент западной цивилизации, исторический момент – и откладывать голосование за поддержку больше нельзя».