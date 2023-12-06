Нездатність підтримати Україну суперечить інтересам США — Байден

Президент США Джо Байден назвав «божевіллям» можливість припинення військової допомоги Україні. Про це написала The New York Times.



Лідер США вважає, що перспектива припинення військової допомоги Україні просто неправильна.



«Нездатність підтримати Україну — це просто безумство. Це суперечить інтересам США», — сказав Байден.



Він зазначив, що США продовжать надавати допомогу Україні.



«Ми це зробимо», — підсумував американський лідер.



Слід зазначити, що у вівторок, 5 грудня, демократична більшість у Сенаті Сполучених Штатів представила пакет заходів із національної безпеки на суму близько 111 млрд доларів.



Документ передбачає надання фінансової допомоги Україні та Ізраїлю, а також комплекс заходів щодо захисту південного кордону з Мексикою. Однак це питання викликало жваві суперечки між демократами та республіканцями.



Поки що українські чиновники закликають Конгрес США підтримати Україну та затвердити пакет нової допомоги.



Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський скасував онлайн-брифінг для американських сенаторів, під час якого мав розповісти про ситуацію на фронті та потреби Києва у зброї.