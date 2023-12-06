Оккупанты продолжают милитаризировать украинских подростков на ВОТ

Россияне строят сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.



«Так, враг открыл "центр военно-спортивной подготовки" на базе псевдоколледжа в Луганске. Финансирование открытия центра состоялось из федерального бюджета, что указывает на целенаправленную программу по инициативе кремля», — отмечают в ЦНС.



В то же время Центр национального сопротивления призывает родителей на ВОТ уделять большее внимание патриотическому воспитанию детей и не допустить, чтобы они стали жертвами пропаганды и заложниками варварской политики Кремля.



Напомним, что в захваченном Мариуполе подростки пытались сорвать с флагштока российский флаг рядом с военной базой российских оккупантов.