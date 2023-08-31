В оккупированном Мариуполе подростки сняли флаг России, их ищут спецслужбы

В захваченном Мариуполе подростки пытались сорвать с флагштока российский флаг рядом с военной базой российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

«Во временно оккупированном городе подростки хотели сорвать флаг России прямо рядом с базой россиян», — говорится в сообщении.

В городском совете отметили, что сейчас российские спецслужбы ищут подростков. Так, захватчики разместили их фото во многих пропагандистских каналах и просят местных сообщить «об их местонахождении».

В пресс-службе добавили, что местные жители Мариуполя не раз показывали свое отношение к россиянам.

«Они сжигали флаг России, пели и включали украинские песни. России здесь не рады!», — резюмировали в горсовете.

Напомним, на территории временно захваченного оккупантами Мариуполя местные партизаны обнаружили и подожгли базу российских захватчиков.