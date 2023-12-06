Окупанти продовжують мілітаризувати українських підлітків на ТОТ

Росіяни будують мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив Центр національного спротиву.



«Так, ворог відкрив "центр військово-спортивної підготовки" на базі псевдоколеджу в Луганську. Фінансування відкриття центру відбулося з федерального бюджету, що вказує на цілеспрямовану програму з ініціативи кремля», - зазначають у ЦНС.



Водночас Центр національного спротиву закликає батьків на ТОТ приділяти більшу увагу патріотичному вихованню дітей та не допустити, щоб вони стали жертвами пропаганди та заручниками варварської політики Кремля.



Нагадаємо, що у захопленому Маріуполі підлітки намагалися зірвати з флагштока російський прапор поряд із військовою базою російських окупантів.