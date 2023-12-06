У оккупантов три линии обороны, ВСУ прошли две — Умеров

Украинские военнослужащие отлично работают на фронте, кроме того, они прошли две линии обороны оккупантов, сейчас находятся между второй и третьей. Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал в интервью FoxNews.



«Мы деоккупировали 50% нашей территории, мы побеждаем Россию на нашей земле, вернули территорию, освободили ее. И сейчас у нас есть план на 2024 год», — отметил он.



По словам Умерова, для Украины было бы победой вернуться к границам 1991 года — включая Крым, Донбасс и Черное море, в соответствии с признанными границами.



«Это будет продолжаться и уничтожать демократию. Они (россияне — ред.) считают, что Украина и украинцы не должны существовать», — заявил министр обороны.



Умеров добавил, что Украина планирует быть частью НАТО. Так, все расчеты на следующий год, закупки и планирование операций проходят по стандартам НАТО.



Напомним, Силы обороны Украины продолжают наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки.