Об опасных модификациях «шахедов» сообщила разведка Великобритании

РФ пытается улучшить иранские дроны-камикадзе «шахед» на основе опыта ударов по Украине. Их красят в черный цвет и используют украинские SIM-карты с модемом 4G. Об этом сегодня сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, с середины 2023 года Россия начала производить свои дроны, аналогичные поставлямым Ираном «шахедам». Сейчас Россия пытается внести улучшения в конструкции дронов на основе опыта эксплуатации.

В частности, в конце ноября сообщалось, что сбитый БПЛА был оснащен украинской SIM-картой и модемом 4G.

«Вероятно, это российская импровизированная модификация, призванная улучшить наведение в реальном времени с использованием вышек сотовой связи, чтобы уменьшить зависимость от спутниковой навигации», — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, существует реальная возможность того, что Москва также пытается обойти украинские меры радиоэлектронной борьбы. Некоторые другие дроны-камикадзе российского производства, вероятно, имеют черную окраску, что затрудняет визуальное распознавание приближающихся дронов в ночное время.

«Россия все чаще использует дроны-камикадзе в крупных налетах, пытаясь обрушить украинскую ПВО. Однако Украина продолжает успешно нейтрализовать большую их часть», — отметили в Минобороны Британии.

Напомним, ранее представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что россияне покрывают «шахеды» карбоном или перекрашивают их в черный цвет, чтобы украинской противовоздушной обороне было труднее их сбивать.