Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Об опасных модификациях «шахедов» сообщила разведка Великобритании

06 декабря 2023, 13:57

Об опасных модификациях «шахедов» сообщила разведка Великобритании

РФ пытается улучшить иранские дроны-камикадзе «шахед» на основе опыта ударов по Украине. Их красят в черный цвет и используют украинские SIM-карты с модемом 4G. Об этом сегодня сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, с середины 2023 года Россия начала производить свои дроны, аналогичные поставлямым Ираном «шахедам». Сейчас Россия пытается внести улучшения в конструкции дронов на основе опыта эксплуатации.

В частности, в конце ноября сообщалось, что сбитый БПЛА был оснащен украинской SIM-картой и модемом 4G.

«Вероятно, это российская импровизированная модификация, призванная улучшить наведение в реальном времени с использованием вышек сотовой связи, чтобы уменьшить зависимость от спутниковой навигации», — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, существует реальная возможность того, что Москва также пытается обойти украинские меры радиоэлектронной борьбы. Некоторые другие дроны-камикадзе российского производства, вероятно, имеют черную окраску, что затрудняет визуальное распознавание приближающихся дронов в ночное время.

«Россия все чаще использует дроны-камикадзе в крупных налетах, пытаясь обрушить украинскую ПВО. Однако Украина продолжает успешно нейтрализовать большую их часть», — отметили в Минобороны Британии.

Напомним, ранее представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что россияне покрывают «шахеды» карбоном или перекрашивают их в черный цвет, чтобы украинской противовоздушной обороне было труднее их сбивать.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Модифицированные Британская разведка Шахеды

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:15
«ДНР»: в оккупированном Донецке трое людей пострадали из-за сброса взрывоопасных предметов
16:49
В Донецке прогремели взрывы: в небе виднеется густой дым
15:45
Германия передаст Украине почти 200 тысяч снарядов
15:43
В оккупированном Луганске взорвали авто «экс-депутата Народного совета «ЛНР»: он погиб
13:57
Об опасных модификациях «шахедов» сообщила разведка Великобритании
13:32
В Краматорске информатор РФ следил за ВСУ через оптические прицелы — СБУ
10:30
Проблема с водой в Донецке не решается
09:54
В оккупированном Бердянске произошел взрыв
09:30
Из-за российских обстрелов на Херсонщине за сутки погибли три человека, семеро ранены — ОВА
08:25
ВСУ провели контратаки возле Бахмута и Авдеевки — ISW
08:01
Российским военным приказали «взять» Авдеевку к пресс-конференции Путина — СМИ
23:19
Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 декабря
17:01
Оккупанты обстреляли из «Градов» пункт выдачи хлеба в Часов Яре: есть погибшая, пятеро раненых
15:42
Из-за российского обстрела в Херсоне погиб волонтер в Международный день волонтера
15:15
Украинские военные стали использовать танки Leopard для обороны — СМИ
14:35
Всех детей эвакуировали из Авдеевки — Барабаш
11:52
Мобилизованных из Якутии перебросили в оккупированный Крым — АТЕШ
11:07
В оккупированном Севастополе слышны громкие взрывы — СМИ
10:33
Оккупанты атаковали центр Херсона: двое погибших
09:55
Россияне атаковали дронами Чугуев и Боровую на Харьковщине, есть пострадавший — ОВА
все новости
18:21
Украина вернула домой еще восьмерых детей
17:42
В Подмосковье найден мертвым экс-депутат от ОПЗЖ Илья Кива
17:36
Полицейские идентифицировали погибшего в Новогродовке мужчину с помощью ДНК-анализа
17:15
«ДНР»: в оккупированном Донецке трое людей пострадали из-за сброса взрывоопасных предметов
16:49
В Донецке прогремели взрывы: в небе виднеется густой дым
16:30
На Донетчине почти в два раза выросло количество перевозок пассажиров в поездах дальнего следования
15:45
Германия передаст Украине почти 200 тысяч снарядов
15:43
В оккупированном Луганске взорвали авто «экс-депутата Народного совета «ЛНР»: он погиб
15:24
Нацгвардейцы ликвидировали ЗРК «Витязь» оккупантов: глава МВД рассказал детали
14:58
В Офисе президента назвали условия открытия аэропорта Борисполь
13:57
Об опасных модификациях «шахедов» сообщила разведка Великобритании
13:32
В Краматорске информатор РФ следил за ВСУ через оптические прицелы — СБУ
13:21
Россияне ударили по Купянскому району, двое травмированных
13:17
РФ обстреляла Авдеевку из авиации и танков: разрушена больница и шкода
12:22
В Одессе обрушился дом в центре города
12:05
У оккупантов три линии обороны, ВСУ прошли две — Умеров
11:58
На востоке Украины оккупанты трижды обстреляли теплоэлектростанцию
11:44
Власти РФ разрешили операторам повышать тарифы в обмен на инвестиции в аннексированные регионы Украины
11:17
На пожаре в Краматорском районе спасли женщину — ГСЧС
11:05
Оккупанты продолжают милитаризировать украинских подростков на ВОТ
все новости
ВИДЕО
Нацгвардейцы ликвидировали ЗРК «Витязь» оккупантов: глава МВД рассказал детали Нацгвардейцы ликвидировали ЗРК «Витязь» оккупантов: глава МВД рассказал детали
06 декабря, 15:24
Проблемы с водой в Донецке до сих пор не решили. Фото: Кадр из видео Проблема с водой в Донецке не решается
06 декабря, 10:30
Разделенные войной: Муж в ВСУ, жена с ребенком в Польше. Как найти общий язык ► Разделенные войной: Муж в ВСУ, жена с ребенком в Польше. Как найти общий язык ►
05 декабря, 13:05
Из Мариуполя в Славутич через Нидерланды: Как начать бизнес сначала и воссоединить семью ► Из Мариуполя в Славутич через Нидерланды: Как начать бизнес сначала и воссоединить семью ►
04 декабря, 17:53
Атака БПЛА на нефтебазу в Луганске. Фото: кадр из видео Луганск атаковали беспилотники — аналоги «Шахедов». Загорелась нефтебаза
04 декабря, 08:39
Митинг в Мариуполе. Кадр с видео В Мариуполе устроили митинг жители, которые остались без дома
02 декабря, 18:35

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама