Про небезпечні модифікації «шахедів» повідомила розвідка Великобританії

РФ намагається покращити іранські дрони-камікадзе «шахед» на основі досвіду ударів по Україні. Їх фарбують у чорний колір та використовують українські SIM-картки з модемом 4G. Про це сьогодні повідомило Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, з середини 2023 року Росія почала виробляти свої дрони, аналогічні до постачаних Іраном «шахедів». Зараз Росія намагається внести покращення у конструкції дронів на основі досвіду експлуатації.

Зокрема, наприкінці листопада повідомлялося, що збитий БПЛА був оснащений українською SIM-карткою та модемом 4G.

«Ймовірно, це російська імпровізована модифікація, покликана покращити наведення в реальному часі з використанням вишок стільникового зв'язку, щоб зменшити залежність від супутникової навігації», — йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, існує реальна можливість, що Москва також намагається обійти українські заходи радіоелектронної боротьби. Деякі інші дрони-камікадзе російського виробництва, ймовірно, мають чорне забарвлення, що ускладнює візуальне розпізнавання дронів, що наближаються, в нічний час.

«Росія все частіше використовує дрони-камікадзе у великих нальотах, намагаючись обрушити українську ППО. Однак Україна продовжує успішно нейтралізувати більшу їх частину», — зазначили у Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше представник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив , що росіяни покривають «шахеди» карбоном або перефарбовують їх у чорний колір, щоб українській протиповітряній обороні було важче їх збивати.